Betrug am Wähler

Der Wahlkampf der Parteien scheint nun tatsächlich ausschließlich die niedersten Instinkte des Menschen ansprechen zu wollen. Wie auch sonst darf man Slogan wie „die weltbeste Bildung für alle“ verstehen, oder auch die manipulativen Redensarten der anderen Parteien, die ihre plumpe Rhetorik aus letzterer politischer Periode schlicht zum Wahlkampf gemacht haben. So erkoren, dass es beim nominierten Wähler im Ohr ein wohltuenden Klang ergibt. So sollen etwa Probleme, die ihre Ursache faktisch auch überwiegend in politischen Entscheidungen und Motivation finden, eben derer Parteien, die nun wieder zahlreiche Lösungen dem Wähler anzubieten haben, ausgerechnet durch diejenigen Parteien verbessert werden. Anderorts wäre das ein Betrugsschema, was als illegal betitelt wäre. Würde man tatsächlich die weltbeste Bildung bewerben, dürfte man der Politik, die sich doch stets freudig der Naivität, Ignoranz und des Dilettantismus der Mehrheit der Menschen bedient, ohne dessen sich schon längst ein anderes Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung eingestellt hätte, einen eher schlechten Weg in die Zukunft bereiten. Politik ist stets auch ein Bühnenstück, Menschen zu beschäftigen, zu belügen und zu hintergehen, auszurauben und zu plündern, aber das blaue vom Himmel zu versprechen, dabei jedoch eigene Macht und Willkür unantastbar zu machen. Das hat sich über Jahrhunderte doch wohl nicht geändert. Dabei scheint es nicht mal nur notwendig auf andere, in Tendenz diktatorischere Regierungen zu schauen.

Selbsternannte Projekte der Politik und deren Eliten sind letztendlich nur äußerst begrenzt demokratisch und sozial. Und eben das trifft unter anderem völlig auf die derzeitige Europäische Union zu. Es ist aber eine Fassade, die vor allem wieder im Wahlkampf vor der Wählerschaft aufrecht erhalten wird. Anstatt ausschließlich politische Machtkämpfe um die vordersten und besten Plätze am gedeckten Tisch zu führen, sich finanziell zu profilieren, sollte man doch der Bevölkerung in ihren grundlegenden Interessen (auch nach der Wahl) bereitstehen. Das scheint aber übergeordnet nicht der Fall zu sein. Da reicht es sich nur ein Teil des politischen Spielfeld anzuschauen, vor allem die großflächige Unzufriedenheit vor allem vieler jüngerer Menschen, die dieser Tage und Monate weit verbreitet hervortritt. Das kann doch nun wirklich nicht die Politik hinsichtlich der derzeitigen, primär aber der zukünftigen Generationen sein. Sich tatsächlich nicht um den inneren und äußeren Frieden zu bemühen, ferner Gerechtigkeit und Sicherheit zu untergraben, aber dennoch alle Jahre wieder zu Versprechen. Nur um in die Regierung gewählt zu werden und die Gelüste von Macht zu befriedigen? Die politische Seifenoper, vor allem in Zeiten einer bevorstehenden Wahl, macht einfach nur fassungslos, wie verkommen politische Entscheidungsträger in ihrer Auffassung von Demokratie, sozialer und gesellschaftlicher Gerechtigkeit, Frieden, Wohlstand, Freiheit und Sicherheit eigentlich sind.

Marcel L.