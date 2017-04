Feindbilder für die Rüstungsindustrie

Nordkorea oben mit dabei

Rüstungsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten machten 2015 einen Umsatz von über 200 Mrd. US-Dollar (von insgesamt mehr als 400 Mrd. weltweit). Das zeigt schon den relativ großen Anteil an der amerikanischen Wirtschaftsleistung (knapp 19.000 Milliarden).

Nachtrag an dieser Stelle: Eine schöne Beschreibung des Wortes „relativ“ durfte ich in einem Wörterbuch nachlesen: „Ein Haar auf dem Kopf ist relativ wenig — ein Haar in der Suppe ist relativ viel.“ Das bedeutendste Haar (oder auch mehrerer) in dieser Suppe der amerikanischen Wirtschaft ist wohl hier (in diesem Zusammenhang) die Rüstungsindustrie.

Das Geschäft mit dem Leid und dem Tod Tausender von Menschen jährlich weltweit durch Waffen und Kriegstechnik ist somit für die Rüstungslobby ein sehr erfolgreiches. Allein auf das größte Rüstungsunternehmen der USA Lockheed Martin entfielen mehr als 40 Mrd. US-Dollar Umsatz. Tendenz steigend. Vor allem seit dem die neue US-Führung im Amt ist, sind bemerkenswerterweise die Aktienkurse der größten Rüstungsunternehmen nochmals in steile Höhen gestiegen. Gut sichtbar war die Situation unmittelbar um die Wahl des neuen Präsidenten. Die USA planen in den nächsten Jahren Rüstungsausgaben von jährlich rund 700 Milliarden US-Dollar, da freuen sich die Big-Player der Großkonzerne heute schon, vor allem auch die Kreditwirtschaft der Großbanken.

Somit lohnt es sich permanent Konflikte zu schüren und vor allem unter der Gesellschaft Feindbilder zu schaffen, somit der Rüstungsindustrie die nötige Rechtfertigung zu geben, sich doch zumeist von Steuergeldern zu bereichern. Vor allem die eigene Bevölkerung muss daher permanent mit der allgegenwärtigen und besser noch der persönlichen Gefahr des internationalen Terrors oder aufgebauter Schurken erfolgreich bekehrt werden, um mit der Linie der Regierung, deren korrupte Bestandteile und „Interessenvertreter“ dieser Industrie (Rüstung, Finanzen), einverstanden zu sein. Die drohende Eskalation im Nahen Osten sollte daher ebenfalls stark durch die Rüstungslobby beeinflusst sein. Was ist es für ein bemerkenswert und trauriges Argument, welches man vorgibt, den Menschen den Erhalt der Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie zu verkaufen, womöglich für den Frieden, und somit diese Rechtfertigung zu diktieren. Frieden wurde noch nie durch Waffen erkämpft und die Rüstungsindustrie, in der viele Menschen ihr täglich Brot verdienen (dürfen), hat noch nie etwas zum Frieden beigetragen, denn das wäre mehr als geschäftsschädigend. Die denkbare Firmenphilosophie erlebt auch ein nicht eingeweihter täglich in der Berichterstattung eines öffentlich rechtlichen zur Hauptsendezeit, sowie in zahlreichen anderen vom Militarismus beeinflussten Organisationen und Presselektüren.

Somit könnte man überspitzt einen möglichen Giftgasangriff bei dem Frauen und Kinder grausam hingerichtet würden, als regelrechte PR-Aktion für und an die Rüstungslobby verstehen. Leider muss man die Situation derart nüchtern betrachten. Eine Situation, deren Details und Ursachen permanent völlig verdreht werden. Dabei ist es nicht mal sicher, ob dieser Giftgaseinsatz überhaupt stattgefunden hat, da die Quellen in den Kriegsgebieten, die der breiten Öffentlichkeit Bericht erstatten, ebenfalls ausschließlich Interessenvertreter und propagandistische Organisationen darstellen, die im Westen selbstverständlich den Krieg, verschuldet durch „antiwestliche und antidemokratische Schurken“, als einem gegen die Menschheit verkaufen. Letztlich aber ist es jegliche Politik oder Lobby, deren Interessen kriegerische und unmenschliche Konflikte fordern und fördern. Vermeintliche „Friedensorganisationen“ wie die „Weisshelme“ sind alles andere als Friedensstifter und Kritiker derer, von denen sie eigentlich bezahlt und organisiert werden. (vermutlich Al-Kaida nah, die ebenfalls vom Westen unterstützt werden, für eigene Interessen.) Letztlich ist jedes Misstrauen und alle Kritik an solchen fadenscheinigen Organisationen, die augenscheinlich Regierungsorganisationen darstellen, angebracht. Darin wird die Agenda nur zu gut sichtbar.

Nun könnte es durchaus möglich sein, dass Trump vom Angriff auf die Militärbasis in Syrien nichts gewusst hat, es später aber als Anordnung einräumen musste um seine eigene Autorität nicht als untergraben preiszugeben. Ebenfalls ist möglich, dass die Tragik eines Giftgasangriff dazu benutzt wurde, vom Trump einen Schießbefehl zu erhalten. Immerhin stellt der Präsident den obersten Befehlshaber des Militär dar. Doch mussten ebenfalls der chinesische Präsident, sowie der russische eingeweiht sein, da eine derartige Militäraktion zum einen zur Zeit des Besuchs des chinesischen Präsidenten als eine diplomatisches und internationales Tabu viel Konflikt provozieren würde. Derart treist wären nicht mal die Verantwortlichen der USA. Zudem China im Grunde im Nahostkonflikt gegen die amerikanischen Ziele steht. Die russische Flugabwehr war auch nicht in Bereitschaft. Eventuell musste Trump tatsächlich den Hartgesottenen in der amerikanische Politik etwas bieten, um sich ein wenig aus der Schussbahn zu bringen. Bis weilen aber alles nur Spekulation und Annahmen. Was sicher sein dürfte, dass die beiden hochrangigen Politiker aus den USA und China gut gespeist und gesoffen haben dürften, wobei ausschließlich die eigenen Interessen und Vetternwirtschaften eine Rolle spielten. Ablenkung der Gesellschaft von eigenen (und gemeinsamen) Interessen, Kooperation und Vetternwirtschaften sollten allen hochrangigen politische Seiten recht sein. Vordergründig Feindseeligkeiten austragen, aber gemeinsame Geschäfte hinten herum tätigen. Politiker kämpfen immer nur für ihre eigenen Vorteile.

Lässt man die Interessen der Rüstungslobby außen vor, könnte man schon meinen, dass zwischen Nordkorea und dem Westen weiterhin der Kampf zwischen dem Kommunismus und dem Kapitalismus ausgetragen wird. Feindseeligkeit beherrschen das Bild seit Ende des zweiten Weltkriegs, als Japan, ein Verlierer des Krieges, aus Korea verdrängt wurde, stattdessen die kapitalistischen USA und die kommunistische Sowjetunion Nordkorea und Südkorea durch den 38. Breitengrad voneinander getrennt hatten. Speziell der Koreakrieg war für die Koreaner bezeichnend, in dem viele Zivilisten, Frauen und Kinder, der Kaltblütigkeit der US-Generäle zum Opfer fielen. Wahrscheinlich galt es auch einen Keil zwischen das kommunistische Russland und das ebenso kommunistische China zu schlagen. Doch sichtlich verlieren sich viel Wut in der Bevölkerung über mehrere Generationen, dass Feindbilder, wenn erwünscht nur durch Machthaber aufrecht erhalten werden können. Am Beispiel von Vietnam kann man genau das Erkennen. Große Teile der vietnamesischen Bevölkerung wurden im Vietnamkrieg mit dem Unkrautvernichtungsgift von Monsanto, Agent Orange, vergiftet. Es war ein grausamer Krieg um Einfluss im Fernen Osten. Heute ist Vietnam ein großer Handelspartner von der USA mit einem Handelsvolumen von über 35 Milliarden Dollar. Ist die Bevölkerung also nachtragend? Viele westliche Produkte werden in der vietnamesischen Billiglohnindustrie gefertigt, die Menschen werden ausgebeutet für westlichen Wohlstand. Doch die Menschen scheinen nicht zu murren.

Die wirklichen Absichten sind schwer nachzuvollziehen, obwohl die Konkurrenz und der Konflikt der US-Führung mit dem Kommunismus allgegenwärtig war. Die Zeiten ändern sich, eben auch die Feindbilder, und zu was diese gebraucht werden sollte hinlänglich nun bekannt sein. Seit der Kommunismus mit dem Bruch der Sowjetunion als verbreitetes Feindbild gestorben ist, versucht man folglich neue zu schaffen. Schon vor dem 2. Weltkrieg wurden mit dem vermeintlich „bösen“ Hitler große Rüstungsgeschäfte abgeschlossen, bei den auch amerikanische Banken über Kredite involviert waren. Der stete Absatz an Rüstung, die große Summen vereinnahmt. Gewinne tragen die Banken und die Rüstungsindustrie und die Steuerzahler blechen, am besten noch für ihr eigenes Verderben.

Nordkorea ist somit der Feind, den die US-Rüstungsindustrie, aber auch die Regierung braucht, um den Menschen ein Sicherheitsrisiko verkaufen zu können, Militärausgaben, Steuern etc.

Wobei man bei Trump tatsächlich hätte denken können, dass er anstatt eines militärische Schachspiel ein wirtschaftliches konzentriert. Doch gegen gewisse Kräfte in den USA, die seit Jahrzehnten die Fäden ziehen ist kaum anzukommen. Gerade deswegen ist er eigentlich angehalten, die versprochenen Steuersenkungen einzuhalten, um das ausgesprochene Vertrauen der Bevölkerung nicht zu verlieren. In der amerikanischen elitären und regierenden Oberschicht ist ein Machtkampf ausgebrochen, auch der die gesamte Welt vereinnahmt.

Nordkorea ist aufgrund der Geschichte stark abhängig von China und Russland. Letztlich kann man an Deutschland sehen, wie eine Besatzung funktioniert mit scheinbarer Souveränität. Da heraus ist schon denkbar, dass nordkoreanische militärische Inszenierungen mit eben diesen Mächten abgesprochen sind, diese über die wahren Absichten bescheid wissen sollten. Die USA haben dennoch große wirtschaftliche und militärische Interessen in der Region. Keiner der Weltmächte will sein Gesicht verlieren, jeder will besser sein als der andere. Das ist all zu oft die Grundlage für Krieg und Konflikte zwischen den Großmächten.

Marcel L.